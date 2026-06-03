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Общество

Хитом ПМЭФ-2026 стала газировка, заинтересовавшая Путина

Челябинский лимонад, заинтересовавший Путина, стал хитом ПМЭФ-2026
Пресс-служба правительства Челябинской области

Заинтересовавший президента России Владимира Путина лимонад из Челябинской области стал настоящим хитом Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом пишет Ura.ru.

Челябинск стал единственным регионом Уральского федерального округа со своим собственным павильоном на ПМЭФ-2026. Настоящим хитом экспозиции стал лимонад, который производят в городе Аша. Напиток представлен на форуме в 14 вкусах, а баночки украшены изображениями местных достопримечательностей и гербом региона.

Челябинский лимонад оценил Путин еще в 2025 году на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве. Глава государства взял баночку газированного напитка, а когда узнал о разработке нового вкуса с бета-глюканом, пребиотиком, снижающим уровень сахара в крови и холестерина, попросил экземпляр для себя.

В прошлом году Путин в документальном фильме продемонстрировал, что хранится у него в холодильнике и лежит на столе в кремлевской квартире. На опубликованных кадрах видно, как президент достает из холодильника кефир, а из буфета — две белые чашки. На столе стоят фрукты, мед, мельницы для специй, соевый соус и стопка бумажных салфеток.

Ранее россияне всего за сутки раскупили кефир, который пьет Путин.

 
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