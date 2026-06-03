Мантуров рассказал о новой модификации самолета МС-21

Среднемагистральный самолет МС-21 получит модификацию с укороченным на две секции фюзеляжем. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что новая вариация самолета займет нишу Airbus A320. Модификация должна выйти на рынок после 2028 года.

«Самолет будет прямым конкурентом А320, такая версия полностью вписывается по характеристикам, которые требуются нашим авиационным перевозчикам», — подчеркнул вице-премьер.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Кроме того, министр сообщил о продолжении работы по корректировке Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ.

Также стало известно, что первые самолеты Ту-214 получат в 2026 году спецзаказчики, а в 2027 их поставят для авиакомпании Red Wings. Как сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха, благодаря инвестициям в модернизацию Казанского завода, предприятие может выйти на производство до 20 таких лайнеров в год.

Ранее в Минтрансе РФ раскрыли, сколько самолетов нужно гражданской авиации к 2030 году.