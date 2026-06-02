Кардиологи назвали три главных триггера раннего старения артерий у молодежи

Ученые НовГУ совместно с коллективом российских ученых обобщили актуальные клинические данные о диагностике артериальной жесткости — ключевого фактора развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что вейпы, избыточный вес и перенесенный COVID-19 запускают синдром преждевременного сосудистого старения даже у пациентов до 30 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Сосудистое старение сопровождается структурными трансформациями кровеносной системы. На клеточном уровне этот процесс запускается так называемой эндотелиальной дисфункцией. Как поясняют исследователи, из-за оксидативного стресса и системного воспаления в тканях снижается выработка оксида азота, который отвечает за расслабление и расширение сосудов. Одновременно активируются особые ферменты — матриксные металлопротеиназы. Они в буквальном смысле разрушают эластин, заменяя его жестким фиброзным коллагеном.

В тяжелых случаях — например, на фоне хронической болезни почек или тяжелого метаболического синдрома — запускается процесс сосудистой кальцификации. Гладкомышечные клетки артерий меняют свой фенотип на остеобластоподобные (клетки костной ткани) и начинают накапливать гидроксиапатит кальция. Кровеносные русла теряют гибкость и буквально «костенеют».

«Индивидуальные различия в биологическом возрасте артерий значительно варьируются даже при одинаковом хронологическом возрасте из-за генетики, экологии и образа жизни. В клинической практике все чаще фиксируется синдром EVA — преждевременное сосудистое старение, при котором сосуды молодых людей накапливают повреждения ускоренными темпами», — рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии, директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

Жесткость сосудов повышается не только от возраста. Формированию синдрома раннего сосудистого старения способствует современный образ жизни. Так, ученые выяснили, что курение никотинсодержащих вейпов способствует достоверному снижению эластичности артерий по сравнению с некурящими сверстниками. При этом показатели сосудистой жесткости у любителей электронных устройств оказались даже хуже, чем у тех, кто курит традиционный табак. Никотин оказывает прямое токсическое воздействие на эндотелиоциты и ослабляет вазодилатацию.

Серьезный удар по кровеносной системе наносит и вирус SARS-CoV-2. При COVID-19 развивается системное воспаление и прямое повреждение эндотелия. Исследования показывают, что урон кровеносной системе сохраняется в течение многих месяцев после исчезновения основных симптомов болезни.

Несмотря на серьезность последствий, артериальная жесткость поддается корректировке. Эксперты подчеркивают, что прогрессирование жесткости сосудов — это модифицируемый фактор.

«Терапия современными антигипертензивными препаратами достоверно снижает показатель жесткости. Однако ключевую роль играют немедикаментозные методы. Снижение массы тела при висцеральном ожирении приводит к прямому падению сосудистой жесткости. Физические нагрузки, включая аэробные тренировки умеренной интенсивности не реже трех раз в неделю, способствуют улучшению эластичности стенок», — пояснили в НовГУ.

Ранее ученые установили, что хорошая физическая форма в 30–50 лет сохраняет эластичность артерий в пожилом возрасте.