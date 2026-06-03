Россиянам назвали 10 важных элементов питания для здорового старения

Для сохранения здоровья в пожилом возрасте важно в первую очередь уделить внимание питанию. В этом вопросе стоит ориентироваться на десять ключевых элементов – речь идёт о самых важных витаминах и нутриентах, которые должен получать организм для здорового старения, рассказал завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им.Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Для пожилых людей особенно важны определённые нутриенты, ведь с годами снижается усвоение питательных веществ и часто уменьшается общий объём пищи», – пояснил профессор в беседе с Общественной Службой новостей.

В первую очередь он подчеркнул важность белка, лейцина и кальция, которые нужны организму для поддержания мышечной массы, сокращения риска саркопении и укрепления костной ткани для снижения риска остеопороза.

В следующей тройке важных микроэлементов, по мнению Медведева, следуют витамины D, B12, а также омега-3 жирные кислоты. Они отвечают за иммунитет, мышечные функции, состояние кожи, нервной системы, памяти и умственной работоспособности. Кроме того, эти элементы важны для сердечно-сосудистой системы, снижения риска воспалений и здоровья мозга, подчеркнул специалист.

Также он назвал такие важные компоненты, как достаточное количество клетчатки, калия и магния, отметив, что это важные составляющие здоровья ЖКТ, профилактики запоров, регуляции артериального давления, работы мышц и нервной системы, а также профилактики проблем со сном и когнитивных заболеваний.

Десятым важным элементом здорового старения профессор назвал воду, подчеркнув, что с возрастом снижается чувство жажды, что может грозить обезвоживанием и инфекциями мочевыводящих путей.

«Здоровое старение – это не поиск одного «суперингредиента», а грамотное сочетание белка, аминокислот, витаминов, минералов, клетчатки и нормальной гидратации», – заключил Медведев.

Учёные до этого выяснили, что недостаток белка в рационе может ускорять потерю мышечной силы и ухудшать физические возможности в пожилом возрасте. Отмечается, что люди, которые редко употребляли продукты, богатые белком, чаще сталкиваются с возрастным снижением физической функции. Речь идёт о трудностях при ходьбе на небольшие расстояния, подъёме по лестнице, поднятии рук над головой и выполнении повседневных задач, таких как поход за покупками.

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