Аналитики объяснили, что именно грозит россиянам после утечки данных паспорта

Если человек обнаружил утечку своих паспортных данных в сеть, в первую очередь ему следует обратиться в полицию, а также сменить пароль на «Госуслугах». Оформление мошеннического кредита на его имя – это один из основных рисков, рассказали RT в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

«Последствия могут быть серьёзными: от неожиданных долгов и испорченной кредитной истории до судебных разбирательств», — подчеркнули эксперты.

Действовать в таких ситуациях нужно как можно быстрее: срочно обратиться в полицию, зафиксировать факт утечки данных. Затем следует связаться с банком и сообщить о произошедшем, а также попросить установить фильтры на все операции по счетам. Важно также оперативно поменять пароль на «Госуслугах» и прочих важных ресурсах, подключить двухфакторную аутентификацию, заключили аналитики.

До этого россиян предупредили, что утечки данных и соцсети — главные каналы вербовщиков. Как заявил директор Аналитического центра УЦСБ Дмитрий Зубарев «Газете.Ru», чтобы приступить к вербовке, злоумышленникам достаточно иметь любую первичную контактную информацию о человеке. Чаще всего это номер телефона или профиль в социальной сети — то есть самые доступные способы коммуникации большинства граждан.

Ранее были названы компании, которым грозит банкротство из-за утечки данных.