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Общество

Стало известно, что мешает россиянам быстро засыпать

ORMATEK: 34% россиян не могут быстро уснуть из-за неудобной подушки
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

На скорость засыпания и качество ночного отдыха оказывают влияние индивидуальные привычки человека, в том числе положение тела и подходящие условия. При этом лишь 36% россиян могут заснуть за оптимальный временной промежуток, который составляет 15-30 минут. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование бренда ORMATEK.

Согласно результатам опроса, 25% респондентов не могут уснуть минимум на протяжении получаса, а у еще 24% нет стабильного режима засыпания.

Причинами проблем со сном могут быть неправильный распорядок дня, высокий уровень стресса, а также физический дискомфорт во время отдыха. 34% участника опроса заявили, что им мешает быстро уснуть неудобная подушка, а 28% недовольны своим матрасом. Еще 30% россиян признались, что им не удается подобрать оптимальную температуру в спальне, а другие 22% пожаловались на напряжение в шее или спине

Помимо этого, 14% опрошенных признались, что не могут уснуть в одной кровати со своим партнером. Эти респонденты объяснили, что избранник занимает слишком много места, толкается и забирает себе все одеяло.

Отмечается, что только 24% участников опроса спят всю ночь без пробуждений, а сон других 38% периодически прерывается, но им быстро удается повторно уснуть. Однако 16% россиян просыпаются ночью, а после долго не могут вновь уснуть.

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук, физиолог Александр Калюжин до этого предупреждал в беседе с «Газетой.Ru», что при несоблюдении режима питания и сна, а также в случае проблем с нервами может появиться перманентная усталость — состояние, при котором человек постоянно испытывает недомогание. Специалист посоветовал тем, кто столкнулся с такой проблемой, больше двигаться. Однако он подчеркнул, что резкие тренировки могут навредить при такой усталости.

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