Эксперт рассказал о главной «фишке» мошенников, обманывающих россиян

Хотя мошенники ориентируются на базовые схемы обмана, поводы для связи с жертвами они меняют в зависимости от возраста человека. Например, если речь идет о детях и подростках от 9 до 17 лет, то чаще всего причиной для звонка афериста становятся соцсети, онлайн-игры, отметил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Общаясь с детьми и молодёжью, преступники, как правило, притворяются стримерами, руководителями проектов, раздающих призы и разные плюшки. Взамен они требуют прислать им банковские реквизиты родительских банковских карт, код из СМС и так далее.

«Используют и запугивание: придумывают «уголовные дела» или «угрозы семье». Распространены и псевдоподработки, которые часто оказываются вовлечением в незаконные операции», — добавил эксперт.

Если речь идёт о молодёжи постарше – в возрасте от 18 до 25 лет, то тут уже чаще причиной для связи становятся разные «выгодные» предложения подработок и инвестиций. Либо, например, аферисты просят оплатить курсы, купить товар, пугают взломом «Госуслуг», налаживают контакт через сайты знакомств и так далее.

Людей среднего возраста от 26 до 40 лет чаще обманывают похожими схемами – предлагают им «гарантированные» механизмы инвестирования, работу на фрилансе, новые торговые площадки. Кроме того, часто мошенники в беседе с жертвами такого возраста представляются сотрудниками Центробанка или Росфинмониторинга, убеждая ради спасения денег перевести их на якобы «безопасный счёт».

А вот людей в возрасте от 45 до 60 лет аферисты чаще стараются запугать, выдавая себя за сотрудников госорганов, финансовых организаций, используют методы с якобы «финансированием терроризма», «блокировкой счетов» и так далее. Сюда же чаще относятся такие поводы для созвона, как проблема по теме ЖКХ, звонок от «налоговой» и так далее, перечислил Щербаченко.

Что касается пенсионеров от 61 года, то в их отношении основой обмана является имитация взлома сервисов, звонки от «ЦБ», «ФСБ», а также схема с якобы попавшим в беду родственником, заключил специалист.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании F6 сообщили о новой многоэтапной схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют мессенджеры, поддельные уведомления от государственных сервисов и психологическое давление для хищения денег. Россиян призвали не переходить по ссылкам от незнакомцев, не вступать в переписку с неизвестными контактами, а также помнить, что сотрудники госорганов, банков и правоохранительных структур не решают подобные вопросы через мессенджеры.

В МВД ранее рассказали, как за секунду вычислить фейковый Telegram-аккаунт.