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Общество

В Минздраве рассказали о запасе жизненно необходимых лекарств в России

Глаголев: запас жизненно необходимых лекарств в РФ составляет 8 месяцев
Denys Kurbatov/Shutterstock/FOTODOM

Запас лекарств из перечня жизненно необходимых в России составляет 8 месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает ТАСС.

«Сегодня запас необходимых и важнейших лекарств у нас составляет восемь месяцев», — сказал Глаголев на фармацевтическом завтраке «Лекарственная безопасность» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, благодаря действиям правительства поступление лекарств на российский рынок стало более быстрым, а уровень обеспеченности ими — более стабильным.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — это государственный список медикаментов, цены на которые регулируются для обеспечения их доступности. Он включает антибиотики, противоопухолевые и гормональные средства, а также препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В апреле Минздрав сформировал новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, включив в него 206 препаратов, производимых на территории РФ.

Ранее в России ввели в оборот новый препарат от ожирения.

 
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