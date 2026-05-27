Названы шесть самых частых причин выпадения волос

Жалобы на усиленное выпадение волос — одна из самых частых причин визита к трихологу. Его может спровоцировать стресс, дефицит железа и витамина D, эндокринные нарушения, аутоиммунные процессы и строгие диеты, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, заведующая отделением дерматовенерологии и косметологии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

«Одна из самых частых причин выпадения волос — хронический стресс. Длительное повышение кортизола переводит множество фолликулов из фазы роста в фазу покоя. Через 2–3 месяца после тяжелого события или длительного напряжения начинается диффузное, равномерное выпадение: волос на расческе и в душе становится заметно больше, хотя кожа головы еще выглядит нормально. Недостаток железа (низкий ферритин) лишает фолликулы кислорода и «строительного материала» — рост замедляется, затем включается диффузное выпадение. Дефицит витамина D нарушает нормальную смену фаз роста и покоя. Без анализа крови выбирать добавки на глаз опасно: можно не попасть в цель или создать новый дисбаланс», — рассказала врач.

Эндокринные нарушения и аутоиммунные процессы тоже влияют на выпадение волос. Например, по словам врача, гипотиреоз делает волосы сухими, ломкими, они истончаются и выпадают пучками, часто на фоне набора веса, чувства зябкости, сонливости.

«При очаговой (гнездной) алопеции иммунная система атакует фолликулы. Появляются идеально гладкие круглые участки без волос на голове, бороде или бровях. Это не «нервы» и не недостаток витаминов, а состояние, которое нуждается в целенаправленном лечении, а иногда и системной терапии. Кроме того, строгие диеты тоже могут спровоцировать выпадение волос. Все просто: при недостатке калорий и аминокислот организм перераспределяет ресурсы в пользу жизненно важных органов, а рост волос «отключает» первым. Жесткие ограничения, несбалансированное веганство без контроля железа и B12, экстремальные кеторежимы нередко приводят к ломкости и массовому выпадению», — заметила доктор.

