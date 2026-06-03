«Это не про желудок»: названы главные причины запаха изо рта

Врач Жук: запах изо рта чаще всего никак не связан с проблемами с ЖКТ

Неприятный запах изо рта — это не про желудок. По крайней мере, не в большинстве случаев. Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

«С этим запросом пациенты часто приходят уже «обследованные»: гастроскопия, анализы, диеты. И почти всегда — без результата. Потому что ищут не там», — пояснил он.

Запах формируется во рту. Это работа бактерий, которые живут в налете, на языке, в десневых карманах и труднодоступных участках между зубами. Именно они вырабатывают соединения, дающие тот самый неприятный запах. И пока этот источник не устранен, ни жвачка, ни ополаскиватели, ни лечение желудка ситуацию принципиально не меняют.

Запах формируется из-за летучих сернистых соединений — их выделяют бактерии, которые живут в анаэробной среде. Проще говоря, там, где есть налет, остатки пищи и недостаток кислорода, создаются идеальные условия для их размножения.

Основные зоны риска — это язык, межзубные промежутки и десневые карманы. Даже при регулярной чистке зубов человек часто пропускает эти области. В результате бактерии накапливаются, и появляется стойкий запах, который не убирается жвачкой или ополаскивателем.

«Отдельная история — заболевания десен. Кровоточивость, воспаление, пародонтит сопровождаются активным ростом патогенной микрофлоры. В таких случаях запах становится более выраженным и постоянным», — сказал врач.

Еще один фактор, который часто недооценивают, — положение зубов и прикус. Скученность, труднодоступные зоны, неправильно стоящие зубы усложняют гигиену. Человек может чистить зубы тщательно, но физически не иметь возможности качественно очистить все поверхности. В таких условиях проблема становится хронической.

Сюда же относится и дыхание через рот. Когда слизистая пересыхает, снижается естественная защита, уменьшается количество слюны, которая в норме «смывает» бактерии. Это усиливает неприятный запах, особенно по утрам или при длительном разговоре.

Почему же тогда принято связывать запах с желудком? Потому что в редких случаях заболевания ЖКТ действительно могут давать подобный симптом. Но важно понимать: пищевод в норме закрыт, и запах из желудка не выходит наружу постоянно. Это возможно только при серьезных нарушениях — например, при выраженном рефлюксе. И такие состояния, как правило, сопровождаются другими симптомами: изжогой, болью, дискомфортом после еды.

«Есть и менее очевидные причины. Например, хронические инфекции ЛОР-органов, налет на миндалинах, курение, а также длительный прием некоторых препаратов, снижающих слюноотделение», — заметил врач.

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