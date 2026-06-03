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Общество

Экс-сенатор Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии

РИА Новости: Арашуков за взятку хотел устроиться в сувенирный цех в колонии
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», пытался получить работу в сувенирном цехе исправительного учреждения за взятку. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе Ленинский суд Оренбурга приговорил Арашукова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 120 миллионов рублей за попытку подкупа сотрудника колонии. Он предложил 6 миллионов рублей за получение ряда привилегий в условиях отбывания наказания. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Согласно документам, взятка предназначалась для того, чтобы начальник оперативного отдела и начальник УФСИН России дали незаконные указания своим подчиненным. Это включало предоставление Арашукову ежемесячных свиданий с семьей, неограниченные посылки и передачи, трудоустройство в сувенирный цех, а также возможность телефонных звонков с родственниками и перевод в другую камеру.

Арашуков встречался с начальником оперативного отдела около пяти раз, предлагая сначала 5 миллионов долларов, а затем 5 миллионов рублей для начальника УФСИН и 1 миллион рублей для начальника оперативного отдела в обмен на привилегированные условия. В рамках оперативных мероприятий он передавал суммы в 1 миллион и 2 миллиона рублей через тайники, о местонахождении которых сообщал его адвокат. В результате осужденный получил недоступные ему привилегии, включая посылку, свидание с супругой и перевод в камеру с соседом.

Ранее Арашуков пытался купить премиум-товары в колонии.

 
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