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Общество

Сын Децла живет в квартире бабушки за счет девушки

Сын рэпера Децла рассказал, что его полностью содержит девушка
juzeppe_junior/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын известного рэпера Децла, 20-летний Антоний Толмацкий, открылся о своих финансовых трудностях. В интервью программе «Ты не поверишь!» молодой человек признался, что во многом зависит от своей девушки, которая старше его на пять лет.

Антоний рассказал, что его музыкальная карьера пока не приносит достаточного дохода, и работа на «обычной» должности вызывает у него дискомфорт из-за его известности.

«Проблема в том, что я уже довольно известен. Точнее, я недостаточно знаменит, чтобы не пользоваться общественным транспортом, но достаточно известен, чтобы не работать в сфере обслуживания», — сказал молодой человек.

Тем не менее, он чувствует себя неплохо: его подруга недавно подарила ему новый телефон и наушники.

Антоний и его девушка живут у бабушки, при этом у него нет связи с матерью и дедушкой. Он учится на факультете журналистики МГУ, но часто пропускает занятия из-за репетиций. Кроме того, он посещает психотерапевта.

Антоний — единственный сын рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), родившийся 17 июня 2005 года в браке своего отца с моделью Юлией Киселевой. Артиста не стало в 2019 году из-за сердечной недостаточности, ему было 35 лет.

Ранее сын Децла стал участником нового реалити-шоу.

 
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