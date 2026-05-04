Сын Децла стал участником нового реалити: «У меня невыгодная позиция»

Музыкант Тони Толмацкий стал участником шоу «Мастер игры»
Сын рэпера Децла музыкант Антоний (Тони) Толмацкий стал участником психологического реалити «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» рассказал телеканал ТНТ.

В первом сезоне принимал участие дед юноши Александр Толмацкий — продюсер не смог дойти до финала. 20-летний Тони признался, что смотрел первый сезон и представлял, что его ждет.

«Я знаю, что в таких проектах, в таком формате, когда есть большая группа людей и можно соперничать за мнения, за правду, у меня всегда невыгодная позиция. Я часто говорю правильные вещи, но за эти правильные слова меня как раз и выкидывают», — говорит Тони.

Музыкант добавил, что ехал на проект с мыслью, что хочется как можно дальше пройти на шоу независимо от шанса победить. .

«Хотелось попробовать себя в таком проекте, в котором прежде всего необходимо думать», — добавил он.

Во втором сезоне реалити «Мастер игры» также примут участие экстрасенсы Владом Череватым и Максим Левин, бывшие избранники телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и Михаил Терехин.

По правилам игры, участники делятся на два лагеря «светлых» и «темных», первые играют по-честному, а вторые плетут интриги и пытаются не быть вычисленными. Главный приз проекта составляет 10 миллионов рублей.

