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В Гидрометцентре рассказали, когда на Дальнем Востоке закончатся дождевые паводки

Синоптик Макарова: паводки на Дальнем Востоке завершатся только в середине июня
Shutterstock/sunakri

На Дальнем Востоке продолжаются активные паводковые процессы, которые, по прогнозам, могут завершиться только в середине июня. Об этом сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью ТАСС.

«Дальний Восток — превышена отметка выхода воды на пойму в Забайкальском крае, в Камчатском крае достижение неблагоприятных отметок. В Магаданской области превышена отметка выхода на пойму, и это будет сохраняться в ближайшие дни. В Республике Саха превышена отметка неблагоприятного явления на Алдане, но ожидается, что там будет спад воды в ближайшие три дня», — сообщила Макарова.

Она отметила, что опасные уровни воды уже зарегистрированы на нескольких реках Колымы. В Сахалинской области и Хабаровском крае уровень воды продолжает расти. Кроме того, по словам синоптика, на Чукотке лед начал двигаться, и там также наблюдается превышение уровня воды на поймах, которое сохранится в ближайшие дни.

Макарова подчеркнула, что в то время как в европейской части России происходят дождевые паводки, в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке наблюдаются смешанные типы паводков. Процессы таяния снега, скорее всего, завершатся к середине июня, после чего в ряде регионов будут сохраняться уже дождевые паводки.

Ранее неблагоприятные паводки были зафиксированы в Курской, Нижегородской и Владимирской областях.

 
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