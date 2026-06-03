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Общество

Мантуров сообщил о планах производства укороченного варианта самолета МС-21

Мантуров: укорченный вариант МС-21 будет прямым конкурентом А320
Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

После 2028 года самолет МС-21 будет выпускаться и в укороченном варианте. Об этом первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Он пояснил, что укороченная версия самолета будет меньше на две секции. Мантуров подчеркнул, что МС-21 будет прямым конкурентом А320. По его словам, новая версия самолета полностью соответствует характеристикам, которые требуются российским авиационным перевозчикам.

Министр отметил, что все находящиеся в производстве МС-21 будут поставлены коммерческим эксплуатантам.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия находится на финальном этапе сертификационных испытаний новых отечественных самолетов МС-21, SJ-100. Кроме того, министр сообщил о продолжении работы по корректировке Комплексной программы развития авиационной отрасли РФ.

Ранее в Минтрансе РФ раскрыли, сколько самолетов нужно гражданской авиации к 2030 году.

 
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