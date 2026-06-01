В Оренбурге подростки зверски избивали мигрантов и стреляли в них

В Оренбурге суд вынес приговор компании подростков, которые избивали иностранцев. Об этом сообщает Дзержинский районный суд города.

Всего несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет вменяют два эпизода. В первом случае молодые люди сговорились, распределили роли, и вышли на улицы города. Там они находили мигрантов и, используя численное превосходство, избивали руками и ногами. Пострадали пять человек.

Спустя пару дней молодые люди снова вышли на улицу, где заметили четверых иностранцев и стали их преследовать. У одного из подростков был пистолет, из которого тот выстрелил несколько раз и попал в плечо мужчине.

Пострадавшие смогли спрятаться в здании общежития, но один из подростков выбил стекло двери ногой. После этого молодые люди скрылись.

В отношении школьников возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд приговорил фигурантов к срокам от 1 года и 2 месяцев до 2 лет и 6 месяцев, которые они проведут в воспитательной колонии.

