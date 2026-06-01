Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

В Оренбурге подростки зверски избивали мигрантов и стреляли в них

В Оренбурге подростков осудили за нападения на мигрантов
 Global Look Press

В Оренбурге суд вынес приговор компании подростков, которые избивали иностранцев. Об этом сообщает Дзержинский районный суд города.

Всего несовершеннолетним в возрасте от 15 до 17 лет вменяют два эпизода. В первом случае молодые люди сговорились, распределили роли, и вышли на улицы города. Там они находили мигрантов и, используя численное превосходство, избивали руками и ногами. Пострадали пять человек.

Спустя пару дней молодые люди снова вышли на улицу, где заметили четверых иностранцев и стали их преследовать. У одного из подростков был пистолет, из которого тот выстрелил несколько раз и попал в плечо мужчине.

Пострадавшие смогли спрятаться в здании общежития, но один из подростков выбил стекло двери ногой. После этого молодые люди скрылись.

В отношении школьников возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Суд приговорил фигурантов к срокам от 1 года и 2 месяцев до 2 лет и 6 месяцев, которые они проведут в воспитательной колонии.

Ранее подростка госпитализировали после массовой драки на футбольном матче.

 
Теперь вы знаете
Как получить права на мотоцикл в 2026 году. Все о теории, практике и ошибках новичков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!