Финансист Сафонов предрек рост безработицы из-за дефицита кадров

Финансист Сафонов: безработица в 2026 году может вырасти до 2,4% от рабочей силы

Уровень безработицы в 2026 году может вырасти до 2,4% от рабочей силы, отойдя от исторических минимумов. В настоящее время этот показатель составляет около 2,2%, пишет «Российская газета».

На фоне рекордно низкой безработицы в стране ощущается нехватка работников, которая оценивается в 3-4 миллиона человек. В то же время количество вакансий сократилось на 25%, в то время как число резюме увеличилось. Нехватка кадров наблюдается в определенных отраслях и на конкретных производствах.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что в ближайшие годы трудовые ресурсы будут активно перераспределяться в нескольких ключевых сферах. Например, частные медицинские учреждения уже начали объединять филиалы и сокращать административный и маркетинговый персонал. После завершения программ льготной ипотеки ожидается снижение темпов жилищного строительства. Компании будут реже обращаться к сторонним субподрядчикам, что может привести к сокращениям среди линейного персонала и строительных бригад.

В сфере торговли наблюдается значительный переход покупателей в онлайн-формат и на маркетплейсы. Это заставляет традиционные торговые сети и заведения общественного питания переходить на более гибкие графики работы, оптимизируя смены для продавцов, кассиров и официантов в часы повышенной нагрузки.

Сафонов также отметил, что эпоха дефицита IT-специалистов завершилась. На рынке сейчас наблюдается избыток кадров начального и среднего уровней. В связи с автоматизацией процессов требования к кандидатам возросли, а время поиска работы для начинающих программистов увеличилось.

Ранее рынку труда в России предсказали масштабное перераспределение в 2026 году.