Россиянам назвали три лучшие привычки, чтобы избавиться от отеков

Отеки часто списываются на усталость, жару или особенности организма, хотя на самом деле причина нередко скрывается в ежедневных привычках, рассказала «Газете.Ru» Алена Савченко, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United).

Эксперт поделилась, какие простые шаги помогут снять отеки, уменьшить задержку жидкости в организме, почувствовать легкость и увидеть изменения уже через несколько дней. Без жестких ограничений и сложных схем — только то, что легко внедрить в обычную жизнь.

Первая — соблюдение режима сна и отдыха.

«Постоянный стресс, недосып и усталость негативно сказываются на работе организма и могут усиливать отечность. При этом простой отдых положительно влияет на самочувствие и внешний вид. Уже после пары дней нормального сна продолжительностью 7–8 часов тело и лицо будут выглядеть более подтянутыми», — объяснила она.

Вторая — регулярная физическая активность.

«При недостатке движения в организме замедляется лимфоток, что приводит к удержанию жидкости и отекам. Улучшить ситуацию помогут кардио-нагрузки или тренировки 2–3 раза в неделю. Если такой возможности нет, то старайтесь больше гулять каждый день, по возможности меньше пользоваться машиной и лифтом. Отмечу, что даже умеренная активность улучшает кровообращение и снижает ощущения тяжести», — поделилась тренер.

Третья — контроль питания и водного баланса.

«Важно ежедневно потреблять достаточное количество воды, так как при ее недостатке организм начинает удерживать жидкость, а также сократить потребление соли, фастфуда и алкоголя, так как чаще всего именно эти продукты могут вызывать отеки. Правильное питание и регулярная гидратация способствуют нормальной работе организма», — подчеркнула специалист.

По мнению тренера, даже небольшие изменения в ежедневных привычках и соблюдение этих простых правил могут помочь уменьшить отечность, вывести лишнюю жидкость из организма и вернуть ощущение легкости в теле. Главное — регулярность и внимательное отношение к своему образу жизни, ведь именно простые действия в долгосрочной перспективе дают заметный результат.

