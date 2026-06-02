Петербуржцу грозит срок за поджог чужой машины из-за неправильной парковки

В Санкт-Петербурге мужчина поджег чужую иномарку из-за неправильной парковки и попал под суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, в ночь на 9 января 33-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел у дома на проспекте Ветеранов кроссовер Opel.

На его взгляд, автомобиль был припаркован неправильно, поэтому мужчина решил «проучить» его владельца. Он нашел на мусорной площадке картонную коробку, поджег ее зажигалкой и подложил под задний бампер машины.

В результате собственнику автомобиля был причинен ущерб на сумму более 122 тыс. рублей, а в отношении поджигателя возбудили уголовное дело.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога). В ближайшее время он предстанет перед судом.

До этого китаец поджег тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке. 74-летний мужчина из города Далянь решил поджечь тополиный пух, скопившийся на тротуаре и ступенях, так как посчитал, что пух мешает ежедневным прогулкам, и воспользовался зажигалкой. Сильный ветер быстро раздул огонь, который перекинулся на парковку. Некоторые электромобили превратились в обугленные каркасы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве мужчина поджег Lexus, который облил его водой из лужи.