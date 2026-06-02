Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Петербуржцу грозит срок за поджог чужой машины из-за неправильной парковки

Петербуржец решил наказать автомобилиста из-за неправильной парковки и поплатился
hodim/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мужчина поджег чужую иномарку из-за неправильной парковки и попал под суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, в ночь на 9 января 33-летний петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел у дома на проспекте Ветеранов кроссовер Opel.

На его взгляд, автомобиль был припаркован неправильно, поэтому мужчина решил «проучить» его владельца. Он нашел на мусорной площадке картонную коробку, поджег ее зажигалкой и подложил под задний бампер машины.

В результате собственнику автомобиля был причинен ущерб на сумму более 122 тыс. рублей, а в отношении поджигателя возбудили уголовное дело.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путем поджога). В ближайшее время он предстанет перед судом.

До этого китаец поджег тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке. 74-летний мужчина из города Далянь решил поджечь тополиный пух, скопившийся на тротуаре и ступенях, так как посчитал, что пух мешает ежедневным прогулкам, и воспользовался зажигалкой. Сильный ветер быстро раздул огонь, который перекинулся на парковку. Некоторые электромобили превратились в обугленные каркасы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве мужчина поджег Lexus, который облил его водой из лужи.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!