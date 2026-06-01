Китаец поджег тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке

В Китае пенсионер поджег тополиный пух и спалил 20 автомобилей на парковке
J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

В китайском городе Далянь 74-летний мужчина по фамилии Ван решил поджечь тополиный пух, скопившийся на тротуаре и ступенях. Он посчитал, что пух мешает ежедневным прогулкам, и воспользовался зажигалкой. В результате сгорели 20 новых электромобилей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на издание «Пэнпай» и местную пожарную службу.

Сильный ветер быстро раздул огонь, который перекинулся на парковку. Машины стояли слишком близко друг к другу, поэтому пламя распространилось моментально. Все автомобили были новыми и находились на стоянке в ожидании передачи владельцам.

Некоторые электромобили, по информации пожарных, превратились в обугленные каркасы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном обращении с огнём, повлекшем серьезные последствия.

