Китаец поджег тополиный пух и спалил 20 новых электромобилей на стоянке

В Китае пенсионер поджег тополиный пух и спалил 20 автомобилей на парковке

В китайском городе Далянь 74-летний мужчина по фамилии Ван решил поджечь тополиный пух, скопившийся на тротуаре и ступенях. Он посчитал, что пух мешает ежедневным прогулкам, и воспользовался зажигалкой. В результате сгорели 20 новых электромобилей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на издание «Пэнпай» и местную пожарную службу.

Сильный ветер быстро раздул огонь, который перекинулся на парковку. Машины стояли слишком близко друг к другу, поэтому пламя распространилось моментально. Все автомобили были новыми и находились на стоянке в ожидании передачи владельцам.

Некоторые электромобили, по информации пожарных, превратились в обугленные каркасы. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по статье о неосторожном обращении с огнём, повлекшем серьезные последствия.

До этого в Улан-Удэ Toyota Land Cruiser влетел в жилой дом. По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением, вылетел с дороги и после кульбита врезался в дом. На размещенных в сети кадрах видно, что Toyota получила серьезные повреждения и приземлилась на боковую часть. На место приехали спасатели.

Ранее Ford Focus с людьми разбился в фатальном ДТП.