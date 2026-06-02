В Уфе врачи спасли пациента, который не мог есть из-за сужения сосудов

В Уфе врачи спасли пациента, который из-за сильных болей не мог нормально есть и стремительно терял вес. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Жаловавшийся на боли после приема пищи мужчина поступил в кардиохирургическое отделение ГКБ № 21 имени В. Г. Сахаутдинова. Компьютерная томография выявила сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, снабжающего кровью кишечник, что и стало причиной недомогания.

Тогда медики проверили состояние сосуда через прокол артерии на руке под местной анестезией, а затем провели стентирование брыжеечной артерии и восстановили кровоток. Как отметил министр, такую операцию в больнице сделали впервые.

Уже в день процедуры пациент почувствовал улучшение — боль и тошнота после еды прошли, а позже он был выписан домой.

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