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Общество

В Уфе врачи спасли пациента, который не мог есть из-за сужения сосудов

Уфимские врачи вернули пациенту с патологией сосудов возможность питаться
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе врачи спасли пациента, который из-за сильных болей не мог нормально есть и стремительно терял вес. Об этом рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.

Жаловавшийся на боли после приема пищи мужчина поступил в кардиохирургическое отделение ГКБ № 21 имени В. Г. Сахаутдинова. Компьютерная томография выявила сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, снабжающего кровью кишечник, что и стало причиной недомогания.

Тогда медики проверили состояние сосуда через прокол артерии на руке под местной анестезией, а затем провели стентирование брыжеечной артерии и восстановили кровоток. Как отметил министр, такую операцию в больнице сделали впервые.

Уже в день процедуры пациент почувствовал улучшение — боль и тошнота после еды прошли, а позже он был выписан домой.

Ранее в Петербурге ветврач подавилась яблоком и впала в кому.

 
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