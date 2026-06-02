Суд закрыл дело против «Росгеологии» на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы прекратил производство дела по иску владельцев облигаций «Росгеологии» к компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Прекратить производство», — говорится в сообщении.

Большинство держателей облигаций «Росгеологии» решили отказаться от своих требований к холдингу, что привело к возврату судом заявлений о присоединении к групповому иску.

В 2024 году арбитражный суд Москвы рассмотрел коллективный иск владельцев облигаций «Росгеологии» на сумму 1 млрд рублей. К иску присоединились несколько организаций, включая САО «Ресо-гарантия», ООО «Общество страхования жизни 'Ресо-гарантия'», ООО «Управляющая компания 'Коммершиал проперти траст'», ООО «Автоэкспертфинанс» и банк «Ресо кредит».

Также заявления о защите прав группы лиц подали акционерный коммерческий банк «Приморье», коммерческий банк «Хлынов» и ряд физических лиц. В ходе судебного заседания представитель истцов упомянул о дополнительных физических и юридических лицах, желающих участвовать в иске.

В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила о нехватке средств для выплат по облигациям, срок погашения которых истек 26 сентября 2024 года. Выпуск трехлетних облигаций на сумму 6 млрд рублей был осуществлен в сентябре 2021 года. В компании отметили, что предпринимаются шаги для поиска источников финансирования погашения облигаций, включая возможную государственную поддержку. Бывший глава холдинга Сергей Радьков сообщил, что «Росгеология» находится в техническом дефолте по облигациям.

«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий широкий спектр услуг в области геологоразведки. Все акции компании находятся в государственной собственности.

Ранее арбитражный суд Москвы ввел наблюдение за сетью магазинов Modis из-за долгов компании.