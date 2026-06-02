Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Суд закрыл дело против «Росгеологии» на 1 млрд рублей

Суд прекратил производство по иску владельцев облигаций против «Росгеологии»
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арбитражный суд Москвы прекратил производство дела по иску владельцев облигаций «Росгеологии» к компании. Об этом сообщает ТАСС.

«Прекратить производство», — говорится в сообщении.

Большинство держателей облигаций «Росгеологии» решили отказаться от своих требований к холдингу, что привело к возврату судом заявлений о присоединении к групповому иску.

В 2024 году арбитражный суд Москвы рассмотрел коллективный иск владельцев облигаций «Росгеологии» на сумму 1 млрд рублей. К иску присоединились несколько организаций, включая САО «Ресо-гарантия», ООО «Общество страхования жизни 'Ресо-гарантия'», ООО «Управляющая компания 'Коммершиал проперти траст'», ООО «Автоэкспертфинанс» и банк «Ресо кредит».

Также заявления о защите прав группы лиц подали акционерный коммерческий банк «Приморье», коммерческий банк «Хлынов» и ряд физических лиц. В ходе судебного заседания представитель истцов упомянул о дополнительных физических и юридических лицах, желающих участвовать в иске.

В сентябре 2024 года «Росгеология» сообщила о нехватке средств для выплат по облигациям, срок погашения которых истек 26 сентября 2024 года. Выпуск трехлетних облигаций на сумму 6 млрд рублей был осуществлен в сентябре 2021 года. В компании отметили, что предпринимаются шаги для поиска источников финансирования погашения облигаций, включая возможную государственную поддержку. Бывший глава холдинга Сергей Радьков сообщил, что «Росгеология» находится в техническом дефолте по облигациям.

«Росгеология» — российский многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий широкий спектр услуг в области геологоразведки. Все акции компании находятся в государственной собственности.

Ранее арбитражный суд Москвы ввел наблюдение за сетью магазинов Modis из-за долгов компании.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!