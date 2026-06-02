Навозные мухи оккупировали квартиру в Улан-Удэ из-за открытой канализации

Жительница Улан-Удэ борется с нашествием мух в квартире после визита ремонтников

В Улан-Удэ навозные мухи захватили квартиру жительницы дома на улице Октябрьской после ремонта. Об этом стало известно Telegram-каналу Babr Mash.

В пяницу, 29 мая, сантехники управляющей компании пришли для устранения аварии, вскрыли пол, чтобы добраться до труб, устранили проблему, но оставили незаделанное отверстие. С тех пор из пола тянет запахом канализации, а комнаты заполонили сотни мух, которые облепили стены и потолок.

Хозяйка квартиры неоднократно обращалась в УК, но проблему так и не решили. Ей пришлось обращаться в санэпидемстанцию за советом, какие средства купить для борьбы с насекомыми.

«Уже не могу терпеть это безобразие. <...> Уже четвертые сутки дышим невозможным запахом, а у меня астма», — жалуется горожанка.

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