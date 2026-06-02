В Свердловской области девочка попала в больницу на неделю из-за драки во дворе

В Свердловской области конфликт на детской площадке закончился госпитализацией. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Березовском. По данным издания, конфликт произошел между восьмилетней Алиной и Русланом (имена изменены). Девочка каталась на роликах и проезжала мимо школьника, который вместе с братом якобы стал ее задирать. Пострадавшая замахнулась, чтобы дать отпор, и задела очки.

После этого дети разошлись, но вскоре между ними завязался конфликт, переросший в драку. Руслан нанес школьнице несколько ударов в живот и по носу.

«У школьницы установили перелом носа со смещением и положили в больницу на семь дней», – сообщается в публикации.

Мать девочки обратилась в ПДН. Там ей якобы сказали, что она должна прийти вместе с ребенком.

Сейчас школьницу уже выписали из больницы, из-за произошедшего мать планирует отправить дочь к психологу.

По словам женщины, от поведения Руслана пострадала не только ее дочь. Мальчика она считает агрессивным и невоспитанным.

Ранее россиянка избила семилетнего мальчика на детской площадке.