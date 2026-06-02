Россиянка избила семилетнего мальчика на детской площадке

В Новороссийске семилетнему мальчику понадобилась помощь медиков после нападения женщины во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Котанова и попал на записи камер видеонаблюдения. Женщина подошла к группе мальчиков, игравших около качелей, и ударила одного из них по голове. Незнакомка посчитала, что несовершеннолетний толкнул ее ребенка.
Очевидцы вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали у него диагностирован ушиб мягких тканей. Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. По словам родственников, агрессивная соседка и ее дочь часто нападают на чужих детей.
До этого в Дагестане два мальчика набросились на ребенка-инвалида ради велосипеда. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, в больнице у ребенка диагностировали телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
Ранее две москвички избили самокатом 14-летнюю девочку из Бурятии.