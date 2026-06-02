Россиянка избила семилетнего мальчика на детской площадке

112: в Новороссийске женщина напала на ребенка на детской площадке

В Новороссийске семилетнему мальчику понадобилась помощь медиков после нападения женщины во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Котанова и попал на записи камер видеонаблюдения. Женщина подошла к группе мальчиков, игравших около качелей, и ударила одного из них по голове. Незнакомка посчитала, что несовершеннолетний толкнул ее ребенка.

Очевидцы вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали у него диагностирован ушиб мягких тканей. Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы. По словам родственников, агрессивная соседка и ее дочь часто нападают на чужих детей.

