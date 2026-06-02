В Екатеринбурге обнаружили трех маленьких детей, запертых в автомобиле

В Екатеринбурге родители заперли трех детей в машине, связав им руки
Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге спасли трех детей, оставленных родителями в запертом автомобиле. Об этом Е1.RU рассказала одна из жительниц дома на улице Щербакова, 150.

Информация о маленьких детях, сидящих в автомобиле, появилась в домовом чате вечером 1 июня. Очевидцы смогли вскрыть транспортное средство. Елизавета, одна из участниц спасательной операции, увидела троих малышей. По ее словам, двоим было около полугода, старшему — примерно два года.

«В машине полный бардак, дети грязные, а у старшего ребенка руки связаны чем-то. Я взяла на руки ребенка, который плакал, и понесла в ближайшую аптеку, там его помыли: он был весь в опрелостях и голодный, — отметила екатеринбурженка.

Другая соседка купила смесь и бутылочку, чтобы покормить детей. К этому моменту во двор выбежал их отец, который признал, что отсутствовал в течение как минимум двух с половиной часов.

Жители многоэтажки написали заявление в полицию на родителей. Ведется проверка.

Ранее женщину отдали под суд за то, что она бросила детей на месяц и отправляла им еду доставкой.

 
