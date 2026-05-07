Женщину отдали под суд за то, что она бросила детей на месяц и отправляла им еду доставкой

В США женщина бросила двух дочерей на месяц и отправляла им еду через Uber Eats

Американка оставила двух маленьких детей без присмотра более чем на месяц и отправляла им еду через Uber Eats. Об этом пишет издание People.

Жительницу Техаса 34‑летнюю Рэйшону Дианну Дауделл объявили в розыск за оставление ребенка без намерения вернуться. По данным суда округа Харрис, с 17 февраля по 30 марта 11‑летняя дочь Дауделл должна была сама заботиться о 6‑летней сестре, включая подготовку к школе и организацию питания.

Девочки были вынуждены жить в доме, который полицейские позже описали как захламленный и неопрятный. Согласно материалам дела, мать находилась вне города и общалась с детьми удаленно, периодически отправляя им еду через сервис доставки.

В сообщениях, отправленных 11‑летней девочкой, отражались страх и чувство, что она не справляется с уходом за младшей сестрой. Кроме того, она жаловалась на нехватку еды.

После вмешательства властей детей временно передали тете, однако позже Дауделл, якобы вступив в конфликт с новой попечительницей, забрала их и скрылась, уклоняясь от проверок и не сообщая о своем местоположении.

Девочек впоследствии нашли за пределами штата. В отношении их матери возбуждено уголовное дело, в настоящее время она по-прежнему остается в розыске.

