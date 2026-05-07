Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Женщину отдали под суд за то, что она бросила детей на месяц и отправляла им еду доставкой

В США женщина бросила двух дочерей на месяц и отправляла им еду через Uber Eats
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американка оставила двух маленьких детей без присмотра более чем на месяц и отправляла им еду через Uber Eats. Об этом пишет издание People.

Жительницу Техаса 34‑летнюю Рэйшону Дианну Дауделл объявили в розыск за оставление ребенка без намерения вернуться. По данным суда округа Харрис, с 17 февраля по 30 марта 11‑летняя дочь Дауделл должна была сама заботиться о 6‑летней сестре, включая подготовку к школе и организацию питания.

Девочки были вынуждены жить в доме, который полицейские позже описали как захламленный и неопрятный. Согласно материалам дела, мать находилась вне города и общалась с детьми удаленно, периодически отправляя им еду через сервис доставки.

В сообщениях, отправленных 11‑летней девочкой, отражались страх и чувство, что она не справляется с уходом за младшей сестрой. Кроме того, она жаловалась на нехватку еды.

После вмешательства властей детей временно передали тете, однако позже Дауделл, якобы вступив в конфликт с новой попечительницей, забрала их и скрылась, уклоняясь от проверок и не сообщая о своем местоположении.

Девочек впоследствии нашли за пределами штата. В отношении их матери возбуждено уголовное дело, в настоящее время она по-прежнему остается в розыске.

Ранее мать сбросила своего младенца в колодец, чтобы он не мешал ей выйти замуж второй раз.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!