В Москве младшеклассница пронесла в школу нож и ударила учительницу

Учительнице из Москвы понадобилась помощь после нападения ученицы. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на директора учебного заведения.

Инцидент произошел в Ховрино. По данным Telegram-канала, ученица четвертого класса взяла с собой на уроки нож. Во время занятий она схватилась за оружие и напала на учительницу.

«К счастью, рана оказалась неглубокой, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сообщается в публикации.

После нападения на место прибыла полиция. Также на место пригласили школьного психолога.

Девочку госпитализировали в сопровождении матери. С несовершеннолетней работают психологи.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего в том числе и то, как младшеклассница пронесла в учреждение нож.

По словам директора, после произошедшего охрану на входе в школу усилили.

Ранее в Госдуме высказались о нападении на школу в Челябинске.

 
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
