В Госдуме выступили против идеи вернуть отработки для студентов-бюджетников

Даже если студент-бюджетник не идет после окончания вуза работать по специальности, это не означает, что деньги государства на его образование были потрачены зря, поскольку он продолжает трудиться и платить налоги. Об этом «Газете.Ru» рассказала первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Образование — это все-таки не форма «отработки долга», а инвестиция государства в людей и в будущее страны. Даже если выпускник не идет работать по специальности сразу после вуза, это не значит, что деньги «выброшены». Человек все равно остается внутри экономики: работает, платит налоги, создает проекты, бизнесы, технологии, меняет сферу, получает дополнительное образование. Современная карьера вообще стала гораздо менее линейной, чем 30–40 лет назад, и это не плохо. Хороший специалист — это не человек, который работает «по распределению любой ценой», а человек, который чувствует себя на своем месте, понимает смысл своей работы и хочет в ней развиваться», — сказала она.

Горячева подчеркнула, что проблему дефицита кадров нельзя решать с помощью принуждения студентов отрабатывать образование.

«Проблема дефицита кадров в отдельных сферах есть. Но решать ее нужно не через принуждение, а через создание привлекательных условий: достойных зарплат, жилья, понятных карьерных перспектив, поддержки молодых специалистов. Когда стране остро были нужны IT-специалисты, были созданы условия, которые замотивировали идти в профессию. Когда у человека есть ощущение, что его труд ценят, он гораздо охотнее остается в профессии и регионе без обязательных «отработок», — добавила депутат.

2 июня помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обучение в российских вузах за счет государства должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников. По его мнению, студенты, которые учатся бесплатно без обязательств перед государством, — «выброшенные бюджетные деньги», поэтому в России необходимо ввести «планово-капиталистическую» модель образования.

Ранее в Госдуме предложили сделать первое высшее образование бесплатным для всех.

 
