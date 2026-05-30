В Кировской области отчим истязал детей сожительницы

В Кировской области задержали отчима, который истязал двоих малолетних детей своей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый почти два месяца избивал пятилетнюю девочку и 10-летнего мальчика. Мужчина бил детей сожительницы по голове. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении кировчанина было возбуждено уголовное дело.

Фигурант заключен под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Москве суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, который истязал своих малолетних детей. Фигурант регулярно избивал двоих детей, жестокость по отношению к малолетним он объяснял методами воспитания. Суд признал мужчину виновным в истязании, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Туле завели дело на мужчину, который бил и связывал пятилетнего сына.