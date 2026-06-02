Стало известно, как россияне относятся к подделкам

Почти четверть россиян покупают реплики оригинальных товаров, считая, что окружающие не обращают внимания на такие вещи. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 27% респондентов стараются приобретать исключительно оригинальную одежду, технику, аксессуары и другие товары. Эти россияне отметили, что если им не хватает средств на покупку, они отдают предпочтение вещам более дешевых брендов. По их мнению, существует множество аналогов, благодаря которым нет необходимости покупать копии плохого качества.

Однако другие 21% участников опроса признались, что с удовольствием могут приобрести подделку. Этим респондентам порой хочется купить конкретную вещь, но цена на нее может оказаться слишком высокой. В таком случае россияне предпочитают брать дешевую реплику товара. Они придерживаются мнения, что посторонним людям нет никакого дела до чужих вещей.

Еще 49% опрошенных поделились, что не видят разницы между оригиналами и репликами. Если этим респондентам нравится вещь и ее стоимость, они сразу купят ее. Часть респондентов также добавили, что они не знаю некоторые бренды, но могут приобрести их товар.

Оставшиеся 3% проголосовали за вариант «Другое». Одни из этих участников опроса объяснили, что не разбираются в брендах, а другие рассказали, что могут сделать исключение для разных групп товаров.

