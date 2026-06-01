Стало известно, с чем у россиян ассоциируется лето

Россияне рассказали, что для них значит лето. Больше половины респондентов поделились, что для них это время года связано со свежими фруктами, большим количеством ягод и натуральными продуктами. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 53% россиян летом стараются есть как чаще есть свежие продукты, в числе которых сезонные ягоды и фрукты, купленные на рынке. При этом некоторые из этих участников опроса даже выращивают собственный урожай на своем огороде или ходят за дикими ягодами в лес.

Другие 38% респондентов поделились, что для них лето – это теплые вечера, яркие закаты, а также долгие и неспешные прогулки.

32% опрошенных в это время года обязательно отправляются в поездку на море. Эти россияне признались, что не представляют свой летний отпуск без таких путешествий. А еще 32% респондентов едут на дачу. Они не представляют этот сезон без грядок, свежего воздуха и семейных встреч на природе.

Для других 24% участников опроса лето – это шашлыки и пикники. Они не упускают возможности провести время на улице, накрыть стол на свежем воздухе, а также отдохнуть в беседке или расстелить плед на свежей траве.

Еще 7% россиян привыкли проводить лето активно, поэтому оно ассоциируется у них с концертами, фестивалями и другими развлекательными мероприятиями.

Оставшиеся 7% проголосовали за вариант «Другое». При этом некоторые из них признались, что считают лето сезоном жары, насекомых и временем отключения горячей воды.

