Ранчо Эпштейна в Нью-Мексико станет объектом нового расследования

CNN: конгрессмены США намерены допросить жертв Эпштейна и осмотреть его ранчо
Конгрессмены США начали расследование деятельности ранчо Зорро, принадлежавшего финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Законодательная комиссия штата Нью-Мексико направит более десятка повесток в рамках расследования на ранчо Зорро», — говорится в публикации.

По данным телеканала, комиссия начнет сбор доказательств у ряда федеральных и местных ведомств, включая Министерство юстиции США, ФБР, наследников Эпштейна, несколько крупных банков, а также офис шерифа округа Санта-Фе.

Утверждается, что комитет также планирует провести осмотр ранчо и поговорить с пережившими насилие в поместье.

Ранчо Зорро — обширная территория недалеко от Санта-Фе, один из многочисленных домов Эпштейна. Как утверждает телеканал, оно стало источником многочисленных теорий заговора о злоупотреблениях финансиста в отношении молодых женщин и девочек. Некоторые жертвы Эпштейна сообщали, что ранчо было одним из мест, где он подвергал их сексуальному насилию.

В феврале генеральный прокурор Нью-Мексико Рауль Торрес заявил о возобновлении уголовного расследования деятельности Эпштейна на ранчо, в марте власти штата уже проводили там обыск. Неясно, какие доказательства были обнаружены, пишет CNN.

