Школьницу дважды перепродали и насиловали в течение двух лет

В Индии ищут мужчин, которые заманили к себе 15-летнюю девушку и совершили против нее несколько преступлений. Об этом сообщает The Hans India.

По данным издания, пострадавшая искала работу, так как ее мать нуждалась в дорогостоящих лекарствах. Незнакомцы пообещали ей работу, но вместо этого школьницу вывезли в другой штат, где продали отцу и сыну.

В течение трех месяцев несовершеннолетнюю удерживали дома и подвергали групповому изнасилованию. Затем ее перепродали другому мужчине. После этого насилие продолжалось, но уже с участием нового «владельца» и его друзей.

Только спустя два года она смогла сбежать и обратиться в полицию. Однако правоохранители не спешили помогать ей и выдали билет, чтобы она смогла уехать домой.

Только после заявления в полицию в родном городе полицейские начали расследование. Они направили спецгруппу в соседний штат, где проживают подозреваемые.

