Две дикие индейки напали на 83-летнюю женщину и покалечили ее

В США 83-летней женщине наложили шесть швов после встречи с дикими индейками
В Калифорнии 83-летняя женщина получила серьезные травмы после нападения двух диких индеек. Об этом она рассказала телеканалу ABC7.

В четверг, 28 мая, Мэри Джо Келли из Аламиды вышла на вечернюю прогулку. В какой-то момент птицы напали на нее сзади, сбив с ног. Женщина ударилась головой, разбила очки, поранила ладонь и большой палец, у нее пошла носом кровь.

Муж доставил Келли в больницу, где врачи провели компьютерную томографию, обработали раны и наложили шесть швов на правую руку. Также после нападения на лице у пострадавшей остались сильные кровоподтеки.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, но его не приняли, так как инцидент связан с дикой природой.

Эмили Крам, сотрудница отдела по контролю за животными полицейского управления Аламиды, пояснила, что власти не могут избавиться от индеек, которые становятся агрессивнее во время брачного сезона и нападают на людей и домашних животных.

Тем не менее Келли потребовала принять меры, пока не пострадал кто-то еще, а также рекомендовала всячески избегать встречи с дикими птицами.

«Старайтесь не приближаться к ним. Переходите на другую сторону улицы. <...> И просто старайтесь держаться от них как можно дальше», - добавила она.

Ранее мальчик оказался в больнице после нападения бобра с бешенством.

 
