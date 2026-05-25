Школьник случайно нашел в пустыне древнеримскую статуэтку возрастом около 1700 лет

В Израиле восьмилетний мальчик случайно нашел в пустыне фрагмент древнеримской статуэтки возрастом около 1700 лет, пишет Fox News.

Дор Волыниц обнаружил артефакт во время семейной поездки в кратер Рамон в пустыне Негев. По словам ребенка, он любит искать необычные предметы, которые можно показать в школе, и заметил на земле странный камень с полосами.

Находку осмотрел археолог Аква Голденхерш, сопровождавший семью. Сначала он принял предмет за окаменелость, но затем заметил искусно вырезанные складки одежды и понял, что это древняя статуэтка.

Фрагмент размером около шести сантиметров датировали IV веком нашей эры. Ученые считают, что статуэтка могла изображать римского бога Юпитера или набатейское божество Зевса-Душару.

Артефакт был изготовлен из местного фосфорита, распространенного в пустыне, что говорит о его местном происхождении. Археологи отметили высокий уровень мастерства древнего скульптора и назвали подобные находки крайне редкими, особенно вне раскопок.

После находки мальчик передал артефакт Управлению древностей Израиля и получил специальный сертификат «за гражданскую ответственность и сохранение культурного наследия».

Ранее в Эфиопии нашли возможные следы древнейшей кремации людей.

 
