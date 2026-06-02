Глава Минобразования заявил об увеличении количества бюджетных мест в вузах России

Фальков: бюджетных мест в вузах России стало на 250 больше в 2026 году

Количество бюджетных мест в российских вузах увеличилось в 2026 году. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

«С прошлого года, в частности, [количество бюджетных мест увеличится] больше, чем на 250», — сказал Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что абитуриенты получат 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и более 620 тыс. высшего образования в новом учебном году. По словам чиновника, наибольшее количество мест выделили по инженерным и техническим специальностям.

В марте председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что в российских колледжах и вузах станет больше бюджетных мест по самым востребованным специальностям для реализации нацпроектов и «достижения технологического лидерства» страны.

