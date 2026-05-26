Россиянам рассказали, реально ли поступить на бюджет без высоких баллов в 2026 году

В 2026/27 учебном году государство выделяет столько же бюджетных мест, что и в предыдущие годы, но перераспределяются они иначе. Больше мест отдано на инженерные, сельскохозяйственные, медицинские и естественнонаучные направления. Гуманитарные и творческие направления получили меньше. Об этом «Газете.Ru» рассказала Наталья Иванова, кандидат экономических наук, доцент Государственного университета по землеустройству.

По словам эксперта, конкуренция в рейтинговых столичных вузах растет, проходные баллы на популярные программы будут 280+. Однако с результатом 180+ баллов за три предмета ЕГЭ (в среднем 60 баллов за экзамен) поступление на бюджет в 2026 году возможно. Для этого нужно понимать географические и профильные закономерности распределения проходных баллов.

«Реальнее всего претендовать на бюджет в аграрных, транспортных, педагогических и отдельных технических вузах. Чем дальше вуз от Москвы и Санкт-Петербурга, тем реальнее поступление на бюджетные места», — отмечает эксперт.

Региональные вузы часто предлагают не только более доступные проходные баллы, но и тесное взаимодействие с местными предприятиями, гарантированное трудоустройство и поддержку в решении жилищных вопросов. Это важно, поскольку после выпуска из вуза можно столкнуться с большой проблемой в поиске работы.

«Не стоит забывать про дополнительные баллы за значок ГТО, волонтерскую деятельность, спортивные достижения и внутривузовские олимпиады. За них можно получить до 10 баллов, но об этом нужно позаботиться заранее, изучив правила приема в конкретный вуз», — посоветовала она.

Наиболее эффективный инструмент поступления на бюджет — олимпиады, но только при условии заблаговременного и осознанного подхода. Перечневые олимпиады Минобрнауки России разделяются на три уровня по сложности и статусу. От этого уровня зависят возможные льготы: поступление без экзаменов или 100 баллов за профильный предмет.

«Результаты по олимпиадам необходимо подтвердить результатом ЕГЭ по профильному предмету, набрав не менее 75 баллов, хотя ведущие вузы страны могут установить более высокий порог», — предупреждает Иванова.

Абитуриент должен помнить: правом на зачисление без вступительных испытаний по диплому олимпиады можно воспользоваться только один раз — подав документы в один вуз на одно направление. А льготой 100 баллов за предмет можно воспользоваться несколько раз во всех направлениях, на которые были поданы документы.

Отдельный резерв — целевое обучение. Подать заявку можно через портал «Работа России». На целевые места вузы выделяют около 10% от общего количества бюджетных мест. Конкурс по целевой квоте идет отдельно от общего и обычно проходит со значительно более низким баллом. Таким образом, можно одновременно попасть в два конкурсных списка и увеличить шансы на поступление на бюджет.

«Но нужно помнить, что после окончания вуза необходимо отработать у заказчика целевой квоты от 3 до 5 лет. Однако вопрос с прохождением практик и стажировок тоже будет закрыт», — отмечает эксперт.

Многим выпускникам школ сложно сдавать математику профиль и физику. Но, справившись со страхом и пробелами в знаниях, можно серьезно расширить свои возможности для поступления, просто «перешагнув» минимальный порог для вуза. Для не топовых вузов он составит от 37 до 45 баллов.

«Если хочется учиться в более сильном вузе и есть возможность заплатить за первый год обучения, можно рассмотреть стратегию поступления на платное отделение с расчетом на перевод на бюджет при условии отличной успеваемости и наличии свободных бюджетных мест. Такой перевод возможен в крупных вузах с большим набором студентов», — сказала специалист.

Также стоит обратить внимание на смежные специальности внутри одного вуза. Разница в проходном балле между похожими направлениями может достигать 30 баллов, при этом содержание программ будет пересекаться на 60–70%.

«Реальность поступления на бюджет в 2026 году определяется умением абитуриента сопоставить свои результаты, интересы и долгосрочные цели с актуальной картиной распределения бюджетных мест и анализом данных по проходным баллам прошлых лет, ориентируясь не на минимальные проходные, а на проходные последнего зачисленного в прошлом году», — резюмирует Наталья Иванова.

