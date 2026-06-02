В Россию приехал экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которого Владимир Путин недавно назвал достойным кандидатом для переговоров с Европой, и находится в Москве. Первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, поможет ли немецкий политик добиться урегулирования конфликта на Украине.

«Приезд Шредера означает только, что и в оголтелой Европе все еще остались политики, способные включать разум. Для мирного урегулирования украинского кризиса никакая Европа вовсе не нужна, недаром все вопросы решались без ее участия на российско-американском саммите в Анкоридже. Тем более, что европейские дипломаты давно уже превратились в глашатаев войны, которые в боевых действиях участвуют не меньше, чем ВСУ. А значит, точно не могут выступать в качестве посредников. Европе продолжение войны крайне выгодно, и таких, как Шредер, там практически не осталось», — сказал он.

29 мая, завершая свой визит в Астану, президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера ФРГ Шредера достойным кандидатом для переговоров с ЕС. Он отметил, что в ходе общения между ними возникали споры, но они всегда стремились найти компромисс. Путин также назвал Шредера человеком, с которым можно разговаривать.

Телеканал NTV до этого сообщил, что Шредер 2 июня был замечен в московской гостинице Kempinski. Предположительно, экс-канцлер примет участие в ПМЭФ.

