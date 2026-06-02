Россиянам рассказали, как ранняя трудовая занятость влияет на развитие подростков

Умеренная трудовая занятость помогает подросткам в возрасте 12-14 лет понять собственные способности и научиться оценивать последствия своих действий в реальных условиях. Об этом газете «Известия» рассказала организационный психолог и консультант Наталия Батурина.

Специалист объяснила, что в возрасте 12-14 лет у детей начинает активно формироваться идентичность и развивается префронтальная кора мозга, которая отвечает за самоконтроль и умение планировать. Благодаря умеренной работе подростки могут получить ответы на вопрос о своих способностях и начать тренировать навыки анализа последствий в реальных условиях.

По словам психолога, внутренняя мотивация необходимо для гармоничного развития подростка. Если у него есть желание работать, то такая деятельность способствует формированию чувства ответственности и самоэффективности. Однако попытки навязать ребенку труд могут стать причиной развития механизма выученной беспомощности и спровоцировать хронический стресс.

«Трудовой опыт помогает получить живой ответ на этот вопрос, являясь зачастую безопасной альтернативой другим способам, с помощью которых дети пытаются почувствовать себя взрослыми», — подчеркнула эксперт.

При этом, по ее словам, что главным признаком готовности к работе становится умение подростка переносить фрустрацию, воспринимать обратную связь и самостоятельно организовывать свое время.

Коррекционный педагог, детский и семейный психолог Мария Тодорова до этого говорила, что ранняя трудовая занятость помогает подросткам от 12 лет осознать ценность денег. Она подчеркнула, что основы финансовой грамотности ребенок начинает понимать уже в 6-7 лет.

Ранее стало известно, что больше половины россиян поддерживают идею разрешить школьникам работать с 12 лет.