Больше половины россиян поддерживают идею разрешить школьникам работать с 12 лет

Больше половины россиян выступили за то, чтобы разрешить школьникам работать после того, как им исполнилось 12 лет. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 61% респондентов придерживаются мнения, что ранний труд полезен для детей. Многие россияне вспомнили собственное детство и отметили, что работа помогает школьникам стать ответственнее и научиться ценить деньги.

При этом некоторые отметили, что сами в 12-13 лет начинали работать на сенокосе, мыли полы или помогали по хозяйству. Эти участники опроса заявили, что детям лучше быть занятыми каким-либо трудом, а не проводить весь день за гаджетами.

Однако другие 37% респондентов выступили категорически против того, чтобы разрешать школьникам работать с 12 лет. По их мнению, в таком возрасте у детей должны быть другие обязанности.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Эти участники опроса считают, что ситуация зависит от самого ребенка, его желания и жизненных обстоятельств.

