Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Больше половины россиян поддерживают идею разрешить школьникам работать с 12 лет

KP.RU: 61% россиян поддерживают идею разрешить школьникам работать с 12 лет
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Больше половины россиян выступили за то, чтобы разрешить школьникам работать после того, как им исполнилось 12 лет. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 61% респондентов придерживаются мнения, что ранний труд полезен для детей. Многие россияне вспомнили собственное детство и отметили, что работа помогает школьникам стать ответственнее и научиться ценить деньги.

При этом некоторые отметили, что сами в 12-13 лет начинали работать на сенокосе, мыли полы или помогали по хозяйству. Эти участники опроса заявили, что детям лучше быть занятыми каким-либо трудом, а не проводить весь день за гаджетами.

Однако другие 37% респондентов выступили категорически против того, чтобы разрешать школьникам работать с 12 лет. По их мнению, в таком возрасте у детей должны быть другие обязанности.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Эти участники опроса считают, что ситуация зависит от самого ребенка, его желания и жизненных обстоятельств.

Ранее стало известно, сколько времени на улице проводят сотрудники офисов.

 
Теперь вы знаете
Флаги с карпами, места в парламенте и еще 5 традиций на День защиты детей в разных странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!