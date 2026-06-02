Женщина бросила в отеле своих маленьких детей и пропала

В Бразилии спасли двух маленьких братьев, брошенных матерью в отеле

В Сан-Паулу мать бросила двоих детей в отеле и пропала, пишет газета Metropoles.

Братьев в возрасте 4 и 7 лет, оставленных в номере отеля в районе Итабераба, нашли вечером 29 мая. Они не пострадали, но старший ребенок был напуган и плакал, когда его спрашивали о матери.

«Я уже давно без мамы...Это будет три дня», — сказал мальчик.

Его младший брат проявлял больше спокойствия. Тогда полицейский обнял старшего и пострался успокоить.

Как стало известно, женщина сняла номер четыре недели назад, но затем уехала и не вернулась. В течение трех дней ее сыновья оставались одни в комнате, а затем были переданы Совету попечителей.

Полиция начала расследование по делу об оставлении несовершеннолетних в опасной ситуации. Где сейчас находится их мать — неизвестно.

Ранее девушка родила в туалете больницы и бросила ребенка собакам.