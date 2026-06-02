Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

«Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом

Рейсы «Аэрофлота» на Сейшелы возобновятся с 8 июля
Аэрофлот

«Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова в летнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Полеты начнутся с 8 июля. Перевозчик будет использовать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A350 с тремя классами обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Рейсы запланированы два раза в неделю. Самолеты будут вылетать из Москвы по средам и субботам. Обратные рейсы из аэропорта Маэ на Сейшелах запланированы на те же дни — среду и субботу. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле заявил, что поток российских туристов на Сейшелы растет, и есть перспективы для дальнейшего увеличения числа отдыхающих. По словам главы государства, в общем туристическом потоке россияне занимают не менее 15%.

Путин также отметил, что объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.

Ранее сообщалось, что Air Arabia возобновит рейсы между Россией и ОАЭ.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!