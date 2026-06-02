«Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшелы летом

«Аэрофлот» продолжит выполнять регулярные рейсы на Сейшельские острова в летнем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

Полеты начнутся с 8 июля. Перевозчик будет использовать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A350 с тремя классами обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Рейсы запланированы два раза в неделю. Самолеты будут вылетать из Москвы по средам и субботам. Обратные рейсы из аэропорта Маэ на Сейшелах запланированы на те же дни — среду и субботу. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

До этого президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини в Кремле заявил, что поток российских туристов на Сейшелы растет, и есть перспективы для дальнейшего увеличения числа отдыхающих. По словам главы государства, в общем туристическом потоке россияне занимают не менее 15%.

Путин также отметил, что объем торгово-экономических связей России и Сейшельских островов пока скромный, но странам есть над чем работать.

