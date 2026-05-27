Стоматолог объяснил, почему зубы темнеют с возрастом и как это остановить

Потемнение зубов с возрастом — естественный процесс, но это не приговор. Цвет зубов меняется из-за сочетания факторов, которые накапливаются со временем, и многие из них можно контролировать, рассказал «Газете.Ru» Андрей Жук, врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike.

Первое — это сама структура зуба. Эмаль со временем истончается, и через нее просвечивает дентин, который изначально более желтый. Этот процесс усиливается с возрастом, и даже при отличной гигиене зубы могут выглядеть темнее.

Второй фактор — пигментация. Кофе, чай, красное вино, табак оставляют налет, который со временем въедается в поверхность зуба. Даже регулярная чистка щеткой не всегда способна удалить его полностью.

Третья причина — изменения внутри зуба. С возрастом дентин становится плотнее и темнее. Особенно это заметно на зубах, которые ранее лечились. Депульпированные, то есть «мертвые», зубы темнеют сильнее остальных. В таких случаях на помощь приходит эндодонтическое отбеливание, или эндоотбеливание. Процедура позволяет осветлить зуб изнутри с помощью специального отбеливающего средства, помещаемого внутрь коронковой части зуба. Это эффективный и безопасный способ вернуть цвет потемневшим изнутри зубам, когда обычное внешнее отбеливание бессильно.

Полностью остановить потемнение нельзя — это часть возрастных изменений. Но замедлить процесс и контролировать внешний вид зубов реально.

Гигиена — домашняя и профессиональная. Регулярная чистка у стоматолога убирает налет и пигмент, недоступный обычной щетке.

Техника чистки — мягкая щетка и правильная методика предотвращают ускоренное истирание эмали.

Контроль привычек — полоскание после кофе или чая, использование трубочек для напитков снижают пигментацию.

Если изменения уже заметны, кроме эндоотбеливания есть и другие решения: внешнее отбеливание, замена старых реставраций, виниры или коронки. Главное — не стремиться к «голливудской белизне», а сохранять зубы здоровыми и естественными.

Вывод простой: зубы темнеют с возрастом — это нормально. Но скорость изменений и их выраженность во многом зависят от нас. Своевременный уход, контроль привычек и профессиональная помощь позволяют сохранить здоровый и красивый цвет зубов, а для потемневших изнутри зубов эндоотбеливание — проверенный способ вернуть естественный оттенок.

