Стоматолог предупредил, о чем говорит изменение цвета зубов и запах изо рта

Многие замечают, что зубы со временем темнеют, а запах изо рта появляется даже при регулярной чистке. Чаще всего это списывают на кофе, возраст или «просто так получилось». Но и цвет зубов, и запах — это сигналы, которые организм подает не просто так, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.

«Самое безобидное — поверхностное окрашивание: кофе, чай, красное вино, курение постепенно меняют оттенок эмали, зубы становятся более желтыми или даже сероватыми. Это эстетическая проблема, и она обычно легко решается профессиональной чисткой или отбеливанием», — объяснил он.

Однако есть ситуации, когда цвет меняется неравномерно или резко. Например, потемнение одного зуба на фоне других может говорить о том, что внутри него уже есть серьезная проблема — воспаление нерва или последствия травмы, в таких случаях отбеливание не поможет.

«Отдельная история — налет. Если он плотный, с желтоватым или коричневым оттенком, это уже не просто эстетика. Это скопление бактерий, которое может привести к воспалению десен и неприятному запаху», — заявил эксперт.

Что касается запаха, здесь тоже есть нюансы.

«Утренний запах может считаться вариантом нормы, но если он сохраняется в течение дня, то это чаще всего связано с налетом на языке, зубным камнем или воспалением десен. Гнилостный запах может указывать на разрушенные зубы или глубокие карманы под десной, где скапливаются бактерии. Иногда изменения бывают более тонкими. Например, металлический привкус или легкий запах крови — признаки начинающегося воспаления десен. А кислый оттенок запаха или, как говорят, запах ацетона может быть связан уже не только с полостью рта», — рассказал Поляков.

Самое интересное, что многие люди не замечают этих изменений. Организм привыкает, и человек перестает ощущать запах или обращать внимание на цвет своих зубов, поэтому проблема часто становится очевидной только со стороны.

«Измененный цвет зубов и запах изо рта — это не только про эстетику, а быстрый способ понять, что в полости рта что-то идет не так. И чем раньше на это обратить внимание, тем проще все исправить», — уверен врач.

При этом важно учитывать еще одну деталь: цвет зубов может меняться не только снаружи, но и изнутри. Например, после лечения каналов зуб иногда темнеет со временем, и это нормально, но с эстетической точки зрения требует отдельного подхода. В таких случаях применяются внутриканальные методы отбеливания или ортопедические решения, если вопрос уже не только в цвете.

«С запахом ситуация похожая. Многие пытаются перебить его жвачкой или ополаскивателем, но это работает только на короткое время. Если причина бактерии, без устранения источника проблема будет возвращаться снова и снова, и чем дольше ее игнорировать, тем сложнее становится лечение», — сказал он.

Есть и бытовые привычки, которые усиливают проблему. Редкое питье воды, постоянные перекусы, любовь к сладким напиткам — все это создает среду, в которой бактерии чувствуют себя максимально комфортно. А еще такая деталь, как сухость во рту, может заметно усиливать запах.

