Диетолог назвала безопасную для здоровья норму яичных белков

Oksana Mizina/Shutterstock/FOTODOM

Существуют определенные нормы потребления белка в день, который можно получить из различных продуктов. При этом нет конкретной рекомендуемой суточной дозы яичных белков. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог, руководитель центра нормализации веса и пищевого поведения Наталья Круглова.

По словам специалиста, дневная норма потребления белка для взрослого человека составляет 1-1,5 грамма на один килограмм массы тела.

«Эти цифры могут быть несколько выше, для людей, которые активно занимаются спортом или планируют набор мышечной массы. У детей, подростков, потребность в белке тоже может отличаться в сторону роста. В целом, считается, что безопасный уровень потребления белка не должен превышать 2 грамма на килограмм массы тела», — подчеркнула диетолог.

Она отметила, что при этом не существует четкой рекомендуемой нормы яичных белков, поскольку необходимо брать во внимание суммарное количество белков в рационе. Следует учитывать, что это вещество можно получить как из яиц, так и из птицы, рыбы, мяса, молочных продуктов и другой пищи.

Эксперт предупредила, что чрезмерное потребление белка на протяжении долгого времени может привести к развитию мочекаменной болезни, а также избыточной нагрузке на пищеварительную систему и печень.

Диетолог‑нутрициолог Софья Кованова до этого говорила, что при отсутствии противопоказаний взрослому человеку можно употреблять до двух стаканов молока в день. По ее словам, этот продукт является хорошим источником белка, кальция и витаминов группы B. Однако взрослые люди нередко плохо переносят лактозу, из-за чего могут столкнуться с отеками, вздутием, акне и хронической усталостью.

