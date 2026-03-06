Девушка, которую сжег муж, ранее жаловалась в полицию, но ей посоветовали «успокоиться»

В Австралии полицейские не приняли жалобу от девушки, которую позже сжег муж

В Австралии полицейские отказались регистрировать заявление девушки, с которой позже расправился бывший муж. Об этом сообщает news.com.au.

Власти начали новое расследование по делу Келли Уилкинсон, 27-летней жительницы Голд-Коста, которую в апреле 2021 года бывший муж Брайан Эрл Джонстон изрезал ножом, облил ее бензином и поджег у дома. Пострадавшая получила тяжелые ожоги и не выжила.

Бывший морской пехотинец США признался в содеянном и получил пожизненное, теперь к ответственности привлекут сотрудников полиции, которые отказались помочь Келли.

Ее сестра сообщила в суде, что 11 апреля, за 9 дней до трагедии, Келли вмесе с ней приехала в участок, чтобы подать заявление по факту домашнего насилия, но сотрудник за стойкой посоветовал ей «успокоиться» и «дать Брайану передышку». Тогда расстроенная Уилкинсон вернулась к машине и рассказала о случившемся сестре, после чего позвонила другим, чтобы передать ту же историю.

Адвокат семьи Митч Ролингс заявил, что эта ситуация стала «третьей упущенной возможностью» полиции. В итоге двое офицеров были наказаны за ненадлежащее обращение с жалобами Уилкинсон, в том числе старший детектив, который отпустил Джонстона под залог после предъявления ему обвинений по четырем пунктам изнасилования.

