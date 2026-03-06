Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Девушка, которую сжег муж, ранее жаловалась в полицию, но ей посоветовали «успокоиться»

В Австралии полицейские не приняли жалобу от девушки, которую позже сжег муж
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Австралии полицейские отказались регистрировать заявление девушки, с которой позже расправился бывший муж. Об этом сообщает news.com.au.

Власти начали новое расследование по делу Келли Уилкинсон, 27-летней жительницы Голд-Коста, которую в апреле 2021 года бывший муж Брайан Эрл Джонстон изрезал ножом, облил ее бензином и поджег у дома. Пострадавшая получила тяжелые ожоги и не выжила.

Бывший морской пехотинец США признался в содеянном и получил пожизненное, теперь к ответственности привлекут сотрудников полиции, которые отказались помочь Келли.

Ее сестра сообщила в суде, что 11 апреля, за 9 дней до трагедии, Келли вмесе с ней приехала в участок, чтобы подать заявление по факту домашнего насилия, но сотрудник за стойкой посоветовал ей «успокоиться» и «дать Брайану передышку». Тогда расстроенная Уилкинсон вернулась к машине и рассказала о случившемся сестре, после чего позвонила другим, чтобы передать ту же историю.

Адвокат семьи Митч Ролингс заявил, что эта ситуация стала «третьей упущенной возможностью» полиции. В итоге двое офицеров были наказаны за ненадлежащее обращение с жалобами Уилкинсон, в том числе старший детектив, который отпустил Джонстона под залог после предъявления ему обвинений по четырем пунктам изнасилования.

Ранее в Приморье пьяный мужчина из ревности заживо сжег возлюбленную.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!