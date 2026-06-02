Жительница Подмосковья ударилась головой и спустя два дня впала в кому

Гематома после падения стала причиной комы у жительницы Коломны
Жительница Коломны впала в кому после случайного падения, рассказали в Минздраве Московской области.

Находясь у себя дома, женщина упала и ударилась головой, но не обратилась к врачу. Спустя два дня у нее появились головная боль, тошнота и рвота, затем женщина потеряла сознание. Родственники вызвали скорую помощь.

Бригада доставила пациентку в Коломенскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Там у нее диагностировали острую субдуральную гематому левого полушария головного мозга. Операция по удалению гематомы длилась 2,5 часа.

Нейрохирурги выполнили трепанацию черепа и обнаружили около 100 мл крови между мозговыми оболочками. Именно это и стало причиной комы, в которой женщина находилась при поступлении.

«После удаления гематомы и подключения консервативной терапии отек головного мозга начал спадать, и у пациентки полностью восстановились все функции», – отметил заведующий нейрохирургическим отделением Сергей Найман.

К наастоящему времени женщину уже отпустили на амбулаторное лечение. После курса реабилитации она, по оценкам врачей, сможет вернуться к привычному образу жизни.

