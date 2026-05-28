Мужчина отравился после ужина в собственном ресторане и не выжил

В Индии владелец ресторана не выжил после ужина в своем заведении

В индийском городе Ранчи полиция расследует обстоятельства отравления 42-летнего владельца ресторана, которого не спасли после ужина в собственном заведении. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина поужинал в своем ресторане и вскоре почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Его экстренно доставили в больницу, однако спасти бизнесмена не удалось, врачи зафиксировали симптомы, характерные для сильного отравления.

Родственники мужчины подозревают, что он был отравлен конкурентами или кем-то из сотрудников заведения. Правоохранительные органы начали расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

