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Чиновник в Китае голыми руками спас водителя из горящей машины

SCMP: китайский чиновник спас водителя из горящей машины и стал героем
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Чиновник в Китае голыми руками спас водителя из горящей машины, пишет South China Morning Post.

В китайском городе Шаогуань 35-летний госслужащий Чжун Вэй спас водителя из объятого пламенем автомобиля. Инцидент произошел после столкновения легковушки с бензиновым трициклом. Увидев пламя, чиновник, работающий руководителем группы в сельскохозяйственном отделе городской администрации, бросился на помощь.

Водитель оказался зажат поврежденной дверью. Первая попытка открыть её не удалась. Собравшись с силами, Вэй смог распахнуть дверь со второй попытки и вытащить пострадавшего. Как позже показали его смарт-часы, во время спасательной операции пульс китайца подскочил до 151 удара в минуту. Сам Чжун связывает свою физическую подготовку с работой - регулярной переноской тяжелых мешков с удобрениями.

Спасенный водитель был госпитализирован и проходит реабилитацию. Местные власти высоко оценили мужество чиновника, а пользователи соцсетей называют его «настоящим народным героем».

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